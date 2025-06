La Terni che non va | Schiamazzi maleducazione e vandalismo tra piazza Europa e piazza della Repubblica

La Terni che non va emerge con forza dalle segnalazioni dei lettori di TerniToday, che descrivono un quadro preoccupante di schiamazzi, maleducazione e vandalismo tra Piazza Europa e Piazza della Repubblica. Un centro che, almeno agli occhi di chi lo frequenta, diventa sempre più difficile da frequentare e da amare. Ma cosa si può fare per cambiare questa realtà? È il momento di agire e restituire a Terni il suo vero volto.

Centro da dimenticare. Almeno quello che viene raccontato dalle segnalazioni di diversi lettori di TerniToday che "dipingono" tutti un quadro piuttosto simile: maleducazione e vandalismo "soprattutto nella zona tra piazza Europa e piazza della Repubblica". L'area, in modo particolare nelle ore.

