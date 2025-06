La Ternana sceglie ancora Cascia In Valnerina il ritiro delle Fere

La Ternana torna a Cascia, nel cuore della Valnerina, per il ritiro precampionato che segna un importante traguardo: il centenario della squadra. Dal 12 luglio al 2 agosto, i rossoverdi si prepareranno con intensi allenamenti e amichevoli, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. Il raduno ufficiale apre le porte a un’estate di sfide e rinascita, in vista dell’atteso debutto contro la Virtus Entella.

Le Fere tornano a Cascia nell'anno del centenario. Sarà la cittadina umbra a ospitare il ritiro precampionato della squadra di Fabio Liverani dal 12 luglio al 2 agosto, periodo in cui sono in programma anche sei allenamenti congiunti. Il raduno, con visite mediche e test fisici, è fissato per giovedì 10 luglio. La stagione agonistica inizierà il 10 agosto con Virtus Entella-Ternana, gara a eliminazione diretta per il turno preliminare di Coppa Italia (la qualificata sfiderà poi il Genoa). Dunque, dopo la parentesi dello scorso anno che vide i rossoverdi svolgere la preparazione al "San Lorenz"" di San Gemini, si torna a una sede scelta più volte nella storia recente della Ternana, l'ultima nell'estate 2023 quando la squadra di Cristiano Lucarelli lavorò negli impianti del "Magrelli Active".

