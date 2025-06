La stretta dell’Italia sui rifugiati | solo il 7 per cento delle richieste vengono accolte

In Italia, la rigidità nelle politiche sui rifugiati è evidente: solo il 7% delle richieste viene accolto, rispetto alla media europea del 50%. Nel 2024, sono state concesse oltre 6.000 richieste di asilo, prevalentemente a donne afghane, ma la domanda rimane aperta: come garantire solidarietà e sicurezza in un sistema così selettivo?

La media europea è molto più alta: un migrante su due ottiene lo status. Nel 2024 nel nostro Paese concesso l'asilo a 6.000 persone, per lo più donne afghane.

