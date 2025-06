La strage silenziosa | a Milano un altro ragazzo muore in monopattino Solo nel 2025 12 vittime

Milano piange un’altra giovane vittima della strage silenziosa sulle strade. Marco Cutrona, vent’anni, era uno di quei ragazzi che, come tanti, sfreccia tra le luci della città con il monopattino elettrico. Ma quella notte fatale in via Melzi d’Eril ha spezzato la sua vita, portando il bilancio delle vittime nel 2025 a ben 12. Una perdita che scuote l’intera comunità e richiede un’attenta riflessione sulla sicurezza urbana.

Marco Cutrona aveva vent’anni. Veniva da Cinisello e, come tanti ragazzi della sua età, percorreva di notte Milano sul suo monopattino elettrico. L’altra notte il tragitto è finito in tragedia: uno schianto violento con un’auto lanciata a velocità sostenuta, in via Melzi d’Eril, all’angolo con Corso Sempione. L’impatto l’ha scaraventato a terra. A notarlo, esanime sull’asfalto, è stata un’ambulanza in servizio, passata lì poco dopo le tre. Trasportato in condizioni disperate al Niguarda, non c’è stato nulla da fare. Le responsabilità del conducente. Il conducente dell’auto, un uomo di 51 anni, è risultato positivo all’alcol test. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La strage silenziosa: a Milano un altro ragazzo muore in monopattino. Solo nel 2025 12 vittime

In questa notizia si parla di: monopattino - milano - strage - silenziosa

