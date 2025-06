La storia Il diciottenne Taho dalla periferia al sogno nerazzurro

periferia di Milano, dove il suo talento brilla tra mille difficoltà. Con determinazione e passione, Taho sta già scrivendo il suo percorso verso il grande calcio, pronto a conquistare la scena internazionale. La sua storia è un esempio di come sogni e impegno possano trasformare una semplice passione in una realtà straordinaria. Alain Taho è destinato a lasciare il segno nel mondo dello sport, e il suo talento promette grandi cose per il futuro.

Alain Taho ha compiuto da poco 18 anni. Non un ragazzo qualunque, ma una promessa del calcio giovanile. E' il portiere dell'under 18 dell' Inter e della nazionale albanese U19, sin da bambino sognava di fare carriera nelle squadre più titolate. Tifa Real Madrid ma il suo idolo è Manuel Neuer, l'uomo che ha rivoluzionato il ruolo dei numeri uno. Alain si ispira a lui: para tutto e mostra sicurezza anche con i piedi. Inizia a giocare nella periferia milanese con l'A.S.D Centro Schuster. Il papà è orgoglioso di lui, anche l'Inter si accorge di quel ragazzo. Il 21 febbraio del 2023 arriva l'esordio con la nazionale U16 dell'Albania.

