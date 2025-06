La storia di Claudio tecnico radiologo a Milano | Turni massacranti 1.400 euro al mese non bastano per vivere qui

Claudio, tecnico radiologo a Milano, affronta turni estenuanti e uno stipendio di soli 1.400 euro al mese, insufficiente per vivere in una città dai costi alle stelle. La sua storia riflette quella di tanti professionisti che lottano ogni giorno per emergere in un sistema che sembra dimenticare le loro esigenze. La protesta odierna, condivisa anche da colleghi come lui, denuncia un disagio ormai insostenibile e chiede un cambiamento urgente. Continua a leggere.

Allo sciopero indetto per la giornata di oggi, venerdì 20 giugno, hanno aderito anche i tecnici radiologi. Uno di loro ha raccontato a Fanpage.it le condizioni di lavoro della categoria, tra turni massacranti, fatica crescente e difficoltà di arrivare a fine mese con 1.400 euro di stipendio mentre a Milano cresce il costo della vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

