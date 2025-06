la storia del forte legame tra queste terre e dante

Il Mugello, terra ricca di storia e tradizioni, vanta un legame indissolubile con Dante Alighieri, il poeta che ha segnato l’epoca medievale. Durante il suo esilio, Dante trovò rifugio e ispirazione in queste terre, partecipando a eventi cruciali come il convegno presso l’Abbazia di San Godenzo nell’estate del 1302. Un simbolo duraturo dell’amore tra Dante e questa valle, testimone di momenti di grande importanza storica e culturale, che ancora oggi affascina visitatori e studiosi.

Il Mugello durante la sua storia si è legato anche alla figura di Dante Alighieri, leggendario poeta fiorentino. Lo scrittore arrivò nella valle a nord di Firenze in uno dei momenti cardine del suo esilio da Firenze, proprio durante i primi mesi, partecipando ad un convegno presso l'Abbazia di San Godenzo nell'8 giugno del 1302. Si tratta dell'ultimo atto politico del poeta, nel convegno dei fuoriusciti Guelfi (come lui) e Ghibellini, nella sua perenne ricerca di un modo per poter tornare nella sua amata città. E San Godenzo celebra questo avvenimento nella festa del "Dante Ghibellino", una rievocazione storica di quel convegno.