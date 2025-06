La storia continua | la danza protagonista al nuovo teatro Zappalà

La magia della danza ha conquistato il pubblico palermitano con lo spettacolo “La storia continua” alla Nuovo Teatro Zappalà. Talento, passione e pari opportunità si sono intrecciati in un evento che ha celebrato l’arte del movimento e l’impegno della scuola Joseph Dance & Dream di Giuseppe Di Michele. Un trionfo di emozioni che ha lasciato il pubblico desideroso di scoprire cosa riserva il futuro di questa straordinaria realtà artistica.

Talento, passione e pari opportunità. Tutto questo è stato al centro dello spettacolo di fine anno "La storia continua" della scuola di danza Joseph Dance & Dream di Giuseppe Di Michele. Applausi a scena aperta e ovazioni per i ballerini che ieri si sono esibiti al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo.

