La statua di Mantovano il sorriso di Amato lo sguardo di Bersani Queste le avete viste?

La scena politica italiana e internazionale si anima con figure iconiche e impegni serrati. Da Mantovano, il volto rassicurante della statua simbolo di Catania, alle alte sfere del G7 in Canada guidate da Giorgia Meloni, ogni giorno porta nuove sfide e progetti. In questo contesto dinamico, le decisioni prese e le visite strategiche delineano un quadro di impegno costante verso un’Italia più forte e protagonista. La settimana politica si conferma un palcoscenico senza pause.

Vertici internazionali, question time, congressi, presentazioni di libri. La settimana politica non si ferma, e ha visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni impegnata in Canada, nel vertice del G7. In Italia, intanto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, si recava a Catania e Palermo per tenere due riunioni relative al Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, e con l’occasione ha visitato la Chiesa di San Paolo Apostolo. Poi presentazioni di libri: Carlo Calenda ha presentato “Nero indelebile”, mentre Giuliano Amato ha presentato “Meglio poter scegliere”, e Pier Luigi Bersani “Una democrazia senza popolo”. 🔗 Leggi su Formiche.net