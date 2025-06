La Spagna rifiuta di alzare la spesa militare come chiedono Trump e Nato | Non vogliamo tagli al welfare

In un contesto mondiale in rapido mutamento, la Spagna si distingue rifiutando di aumentare le spese militari, come richiesto da Trump e dalla NATO. Il primo ministro Sanchez sottolinea che mantenere il welfare e la sua visione di società solidale sono priorità imprescindibili. Questa decisione apre un nuovo capitolo di dialogo tra sicurezza e valori sociali, dimostrando che il paese sceglie di difendere il proprio modello di Stato sociale senza compromessi. Continua a leggere.

Il primo ministro spagnolo Sanchez ha detto al segretario generale della Nato Rutte che la Spagna non ha intenzione di impegnarsi ad aumentare le proprie spese militari fino al 5% del Pil. Questo è l'obiettivo che dovrebbe emergere dal vertice in programma il 24-25 giugno, ma per Sanchez è "incompatibile con il nostro Stato sociale e la nostra visione del mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 5% del Pil in spese militari? Anche no. La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato: «Irrazionale e incompatibile col welfare» - A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare.

La Spagna rifiuta di alzare la spesa militare come chiedono Trump e Nato: Non vogliamo tagli al welfare; Vertice Nato: nessun accordo sulla spesa al 5%, ma soluzione di compromesso; Attacco ucraino con missili Atacms in Russia. Mosca: risponderemo - Mosca: sono un furto i 20 miliardi di dollari di aiuti a Kiev sbloccati dagli Usa.

Spagna, Sánchez dice no alla Nato: il 5% in difesa non compatibile con i valori del Paese - In una lettera al segretario generale, Mark Rutte, il premier spagnolo ha sottolineato come il nuovo obiettivo proposto richiederebbe sacrifici controproducenti in altri settori. Segnala msn.com

La Spagna rifiuta il piano della Nato per spendere il 5 per cento del Pil per la difesa - Il premier Pedro Sánchez, in una lettera a Mark Rutte, ha chiesto una «formula più flessibile» che renda l’obiettivo opzionale. Da msn.com