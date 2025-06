La solitudine dell'estate | chi ne soffre di più e come gestirla

L’estate, spesso associata a gioia e spensieratezza, può invece diventare un momento difficile per chi si sente solo. La solitudine estiva colpisce molte persone, rendendo le vacanze un’occasione di riflessione e di sfida personale. Ma esistono strategie efficaci per affrontarla e trasformare questa stagione in un periodo di rinascita interiore. Scopriamo insieme come affrontare questa complessa realtà e riscoprire il piacere di vivere ogni momento.

Non sempre l'estate è sinonimo di felicità. Per molti le vacanze amplificano la propria tristezza e aumentano il senso di solitudine, ma c'è qualche trucco che possiamo mettere in atto per non farci sopraffare dal senso di isolamento tipicamente estivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: solitudine - estate - soffre - gestirla

Terni, progetto invecchiamento attivo ‘Fresca Estate’: “Un supporto alle emergenze calore e solitudine” - Il progetto ‘Fresca Estate’ di Terni si presenta come un prezioso supporto alle emergenze legate al caldo, alla solitudine e alla prevenzione delle truffe, migliorando la qualità della vita degli anziani.

La solitudine dell’estate: chi ne soffre di più e come gestirla; 8 consigli per gestire la solitudine all'università.

Solitudine, ne soffre un genitore su tre: un problema globale che riguarda soprattutto le madri - I dati dell’Index rivelano che un quarto dei genitori soffre di baby blues, la sensazione di tristezza e di malinconia che segue la nascita ... Secondo repubblica.it

Un neogenitore su tre soffre di solitudine - Viviamo in un mondo iperconnesso, eppure un genitore su tre vive intensi momenti di solitudine dopo aver messo al mondo il primo figlio. Da repubblica.it