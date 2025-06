La sinistra e l’Iran visto dal divano un vecchio amore che ritorna

La sinistra e l’Iran, un richiamo dal divano di un vecchio amore che torna a farsi sentire. I social, questa grande macchina di disincanto, smascherano ogni giorno le illusioni sull’umanità, portandoci a riflettere su un consenso spontaneo e spesso italiano per le tirannie, purché possano gridare e imporsi. Un viaggio tra passioni e ideali che non smettono di affascinare e inquietare.

Siano benedetti i social, grande macchina di disincanto sulle sorti dell’umanità, che ogni giorno ci rovesciano tutto il consenso spontaneo e italianissimo per le tirannie, purché gridino m. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La sinistra e l’Iran visto dal divano, un vecchio amore che ritorna

In questa notizia si parla di: sinistra - iran - visto - divano

Iran e Israele in guerra, si scatena la sinistra contro Meloni - La crisi tra Iran e Israele esplode, scuotendo anche il palcoscenico politico italiano. Con i drammatici eventi in Medio Oriente, la tensione si diffonde oltre i confini, diventando un tema caldo nel dibattito pubblico e nelle scelte di governo.

"Israele sta facendo il lavoro sporco in Iran per tutti noi": così il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un'intervista a margine del G7. Il cancelliere ha detto di avere "il massimo rispetto per l'esercito israeliano e la leadership di Israele che hanno avuto il coraggio Vai su Facebook

"Giù le mani dall'Iran": la sinistra adesso scende in piazza anche per gli ayatollah - Oltre alle bandiere della Palestina, è plausibile che in piazza ora ci saranno anche quelle della Repubblica islamica, sventolate dagli stessi che vogliono cancellare Israele ... Si legge su msn.com

VISTI DA SINISTRA/ Iran, Ilva, prescrizione: ha ancora senso la resistenza M5s-Pd? - Secondo questa teoria i gruppetti di transfughi in azione in questi giorni – diretti a destra come a sinistra, poco importa – avranno così assicurata l’unica cosa che a cui loro tengono ... Riporta ilsussidiario.net