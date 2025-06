La sindaca Funaro | Scelta incomprensibile Faremo ricorso al Tar

La decisione di declassare il Teatro della Pergola ha scatenato reazioni di sconcerto e incredulità tra cittadini e autorità locali. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, si mostra cauta ma determinata a difendere uno dei simboli culturali più amati della città, annunciando che sarà preso ogni possibile provvedimento legale. La battaglia per preservare questo patrimonio storico è appena iniziata, e non si fermerà davanti a nulla.

"Il declassamento del Teatro della Pergola, da quanto leggiamo sulla stampa, nascerebbe da motivazioni assolutamente pretestuose. Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali, ma se così fosse sarebbe gravissimo". Resta cauta la sindaca di Firenze Sara Funaro mentre piombano in riva all'Arno le prime notizie romane sullo schiaffone in arrivo a uno dei gioielli più scintillanti della città. Cauta eppure risoluta nel pretendere "subito chiarimenti dal ministero" (domani il ministro Giuli sarà a Firenze ndr) Sindaca Funaro, cosa sta succedendo? "È quello che stiamo ancora cercando di capire. Certo è che per declassare un teatro il Teatro della Toscana servono motivazioni solide, non casuali.

