La sfida dell’agribanking | Lavoriamo per costruire un ponte tra produttori e consumatori

Dopo Bologna e Firenze, Cesena. Il 26 giugno il Festival Agrofutura arriverà in città proponendo un evento – a ingresso libero e aperto a tutti – dedicato all’ innovazione, alla sostenibilità e dello sviluppo del comparto agroalimentare. Un appuntamento che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e le sfide del futuro per l’intera filiera. Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, il festival si propone come un punto di incontro tra le istituzioni, le imprese, il mondo accademico e i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it