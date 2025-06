La serie anime di Samuel L Jackson disponibile su Crunchyroll potrebbe allargare il suo franchise

La serie anime Afro Samurai, docu-mentata da Samuel L. Jackson, sta conquistando il mondo grazie al suo stile unico e alla collaborazione con una star del calibro di Jackson. Ora, con l’arrivo su Crunchyroll, si apre una nuova possibilità di espansione per il franchise, che potrebbe includere non solo un nuovo videogioco ma anche un film live-action. L’universo di Afro Samurai potrebbe presto diventare ancora più grande: scopriamo come!

Afro Samurai è diventato un successo strepitoso grazie anche alla collaborazione con Samuel L. Jackson. C'erano piani per espandere il franchise oltre a un videogioco anche a un film live-action. Afro Samurai è una miniserie anime folgorante e brutalmente poetico, prodotto e doppiato da Samuel L. Jackson. Con combattimenti coreografati e riflessioni sull'odio, è diventato un cult, espandendosi in sequel, videogiochi e influenzando altri anime.

