Una sentenza che fa discutere scuote l’opinione pubblica: è stato assolto con formula dubitativa il detenuto di 51 anni accusato di violenza sessuale su Jordan Jeffrey Baby, il giovane trapper tragicamente trovato morto nel carcere di Torre del Gallo. La decisione apre un nuovo capitolo sulla complessità delle indagini e sulla giustizia, mentre si alza il velo su una vicenda che ha sconvolto la comunità. E proprio in una cella...

È stato assolto il detenuto di 51 anni accusato di violenza sessuale ai danni di Jordan Tinti, 26 anni, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato morto il 12 marzo 2024 nel carcere di Torre del Gallo. Un’assoluzione con formula dubitativa, in base al comma 2 dell’articolo 530 del Codice di procedura penale per l’imputato attualmente detenuto a Cremona, che prima si trovava nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. E proprio in una cella della casa circondariale pavese che l’uomo nato a Novi Ligure divideva con Jordan si sarebbe consumata la violenza. Stando a quanto raccontato dal trapper e poi confermato da altri detenuti e da due agenti, il detenuto piemontese avrebbe ceduto a Jordan della quetiapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sentenza controversa. Assolto il molestatore di Jordan Jeffrey Baby

Violenza sessuale in carcere: assolto il detenuto denunciato da Jordan Tinti, il trapper morto in cella - In un caso che ha scosso l’opinione pubblica, oggi si torna a parlare di giustizia e verità: il detenuto accusato di violenza sessuale nei confronti di Jordan Tinti, il trapper recentemente scomparso in cella, è stato assolto nel processo con rito abbreviato a Pavia.

É stato assolto il detenuto 51enne accusato di violenza sessuale su Jordan Tinti, il trapper 26enne noto come Jordan Jeffrey Baby che il 12 marzo 2024 fu trovato morto in una cella del carcere Continua l’indagine parallela sulla morte del trapper, per la quale Vai su Facebook

