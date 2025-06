La scuola del futuro può trasformare l’IA in alleato del pensiero critico

La scuola del futuro ha il potere di trasformare l'Italia in un laboratorio di pensiero critico e creatività. Mentre le competenze tecniche si evolvono, è la capacità di pensare, collegare idee e narrare storie a diventare il vero patrimonio. In un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, saper pensare in modo critico sarà la chiave per aprire nuove porte e costruire un domani più innovativo e consapevole.

Per anni ci hanno detto che per sopravvivere nel futuro bisognava diventare programmatori, imparare il linguaggio delle macchine, saper scrivere codice a occhi chiusi. Poi è arrivata l’intelligenza artificiale generativa, e con un prompt ben scritto, anche chi non sa distinguere Java da Python può creare un’applicazione. Risultato: i posti da sviluppatore junior calano, mentre aumentano le opportunità per chi sa pensare, collegare, raccontare. Filosofi e umanisti tornano centrali. Google assume esperti di etica, le aziende cercano specialisti in comunicazione empatica, gli studi legali aprono dipartimenti dedicati all’IA. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La scuola del futuro può trasformare l’IA in alleato del pensiero critico

In questa notizia si parla di: scuola - trasformare - alleato - pensiero

Un pensiero oggi per Enrico Berlinguer. Sono trascorsi quarantuno anni dalla sua scomparsa e il suo incrollabile impegno civile e morale continua a essere un esempio per tutti. La sua serietà e il suo coraggio lo hanno reso un protagonista assoluto della vita Vai su Facebook

Scenari 2025 | La scuola del futuro può trasformare l’IA in alleato del pensiero critico; Intelligenza artificiale, scuola e futuro: il Game-Based Learning.

Una chiamata al Paese per trasformare la scuola - Però è chiaro che dobbiamo avere oggi il coraggio di pensare come deve essere la ... Da vita.it

SCUOLA/ Nella Costituzione un “alleato” che studenti e prof (spesso) non conoscono - Ecco perché secondo Valditara la Costituzione deve diventare la stella polare della scuola italiana ... Si legge su ilsussidiario.net