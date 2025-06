La scelta di Gattuso ct rispecchia l’Italia | un Paese senza fiducia nel futuro

La nomina di Gattuso come CT riflette un’Italia in crisi di fiducia nel proprio futuro, un Paese che fatica a guardare avanti con speranza e convinzione. Scelto tra mille polemiche e retroscena, questa decisione svela le fragilità di una squadra nazionale spesso divisa tra tradizione e innovazione. Ma ci chiediamo: è questa la strada giusta per risollevare il calcio e l’Italia stessa? La sfida ora è tutta nelle sue mani.

Gennaro Ivan Gattuso è il nuovo commissario tecnico della nazionale. Scelto da Gigi Buffon, dopo il no del prescelto di Gravina, Claudio Ranieri, e il veto dello stesso Buffon, come se fosse un membro permanente dell’Onu, ad un ritorno di Roberto Mancini. La minaccia di dimissioni di Buffon, nell’ipotesi di un ritorno di Roberto Mancini in Nazionale, ha ridisegnato i rapporti di forza all’interno della Federazione. Ve lo immaginereste Gigi Riva (che aveva lo stesso ruolo di garanzia di Buffon) che minaccia le proprie dimissioni se fosse tornato un certo allenatore? Quello che è sempre stato Gigi Riva, un hombre vertical, non lo sarà mai Gigi Buffon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La scelta di Gattuso ct rispecchia l’Italia: un Paese senza fiducia nel futuro

