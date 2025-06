La rivelazione sul fruttolo e la spazzatura di casa Poggi | il colpo di scena sulle impronte

La scoperta choc nella villetta Poggi a Garlasco rivoluziona il caso: nessuna impronta sulle tracce di spazzatura trovate, tra Fruttolo, biscotti e vaschette vuote. Un dettaglio che solleva più domande che risposte, lasciando aperto il mistero sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. E su questi stessi reperti si concentreranno ora le indagini, alla ricerca di nuovi indizi per fare luce sulla verità .

Un piattino di carta, due vaschette vuote di Fruttolo e la plastica della confezione, un contenitore vuoto di EstaThé con cannuccia, una scatola vuota di biscotti e un sacchetto contenente dei cereali. Su nessuno di questi oggetti trovati nella spazzatura della villetta Poggi a Garlasco sono state trovate impronte. Lo apprende l'Adnkronos dopo il termine dell'incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi. Sugli stessi reperti verranno svolti ulteriori approfondimenti sul fronte delle impronte e sulla ricerca di Dna utili alle indagini. Negli uffici della Polizia scientifica da ieri mattina sono stati al lavoro i periti della giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, i consulenti del nuovo indagato Andrea Sempio, gli esperti scelti da Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata e i consulenti della famiglia della vittima.