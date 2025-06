La Rai cancella Il Caffè di Pino Strabioli | cosa resta della cultura in tv?

La recente cancellazione de "Il Caffè" di Pino Strabioli segna un altro colpo alla cultura in TV, dove i programmi di qualità sembrano sempre più sacrificati sull'altare dell'audience. Quel formato, così delicato e ricco di significato, rappresentava un angolo di grazia in una televisione spesso dominata da superficialità. Resta il rammarico di perdere un’edicola di riflessione autentica: cosa ci resta della cultura nel piccolo schermo?

Programmi tv. Via Il Caffè, via la cultura: la Rai cancella il programma di Pino Strabioli – Qualche mattina fa ripensavo a quei format che sembravano piccoli angoli di grazia nella tv generalista. E mi è tornato in mente Pino Strabioli, che con il suo programma Il Caffè, su Rai 1, ha saputo costruire uno spazio di riflessione gentile e profonda, senza mai scadere nel didascalico. L'ho conosciuto anni fa, quando lavorava accanto a Paolo Poli, gigante dello spettacolo, ed era già chiaro che la sua forza fosse quella di un narratore più che di un conduttore. Uno che la cultura la sa maneggiare con delicatezza, proprio perché, al pari di chi scrive, la ritiene un bene fragile quanto prezioso.