LA RAI BLINDA CITOFONARE RAI2 E PREMIA PAOLA PEREGO CON UNA PRIMA SERATA

La Rai conferma l’arrivo di Citofonare Rai2 in prima serata, una scelta che premia Paola Perego e riaccende l’entusiasmo degli spettatori. Dopo settimane di incertezze, il progetto torna più forte di prima, con la conduttrice pronta a stupire nel nuovo ruolo. Mentre si definiscono i dettagli, cresce l’attesa per le sorprese che riserverà questa importante novità televisiva, pronta a rivoluzionare il palinsesto autunnale.

Nessuna chiusura come era circolato nei giorni scorsi. Citofonare Rai2 tornerà puntuale a settembre nel mezzogiorno domenicale, sicuramente con Paola Perego. A quanto apprende l'Adnkronos, "nessuna certezza sulla presenza di Simona Ventura alla co-conduzione del varietà della domenica mattina". Inoltre una bella novità. Per Paola Perego si aprono le porte della prima serata targata Rai2 e al momento starebbe scegliendo con l'azienda due format per decidere il più adatto e convincente.

