la rai blinda citofonare rai2 e premia paola perego con una prima serata

La Rai conferma la sua fiducia in Citofonare Rai2, che tornerà a settembre con una veste rinnovata e una prima serata dedicata a Paola Perego. Dopo settimane di incertezze, la rete si prepara a rinascere, offrendo nuovi format e sorprese per il pubblico. La domanda rimane: chi accompagnerà la Perego nel nuovo percorso? Una cosa è certa: l’attesa sta per terminare, e le novità sono ormai dietro l’angolo.

Nessuna chiusura come era circolato nei giorni scorsi. Citofonare Rai2 tornerà puntuale a settembre nel mezzogiorno domenicale, sicuramente con Paola Perego. A quanto apprende l'Adnkronos, "nessuna certezza sulla presenza di Simona Ventura alla co-conduzione del varietà della domenica mattina". Inoltre una bella novità. Per Paola Perego si aprono le porte della prima serata targata Rai2 e al momento starebbe scegliendo con l'azienda due format per decidere il più adatto e convincente.

