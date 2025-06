La pubblicità su WhatsApp non arriverà nell' UE prima del 2026

La pubblicità su WhatsApp in UE sarà un’opzione concreta solo dal 2026, dopo aver affrontato complesse discussioni sulla privacy. La stessa WhatsApp ha ribadito questa tempistica all’autorità irlandese per la privacy, aprendo così un capitolo importante sui diritti degli utenti e la tutela dei dati. Mentre il dibattito continua, gli utenti si chiedono come questa decisione influenzerà la loro esperienza quotidiana con l’app di messaggistica più usata al mondo… Leggi tutto.

Lo ha riferito la stessa WhatsApp all'autorità irlandese per la privacy. Nel periodo che intercorrerà verranno intavolate delle discussioni riguardanti la privacy. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La pubblicità su WhatsApp non arriverà nell'UE prima del 2026

WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non nelle chat) - WhatsApp, l’app di messaggistica più amata, si prepara a cambiare volto: niente pubblicità nelle chat, ma nuove opportunità di monetizzazione attraverso tre innovative funzioni integrate nella scheda “Aggiornamenti”.

