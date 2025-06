La protesta dei metalmeccanici diventa fuorilegge | saranno denunciati Elly prima fomenta poi fa l’indignata

Venerdì 20 giugno, l’Italia si è trovata immersa in un caos senza precedenti: trasporti bloccati e proteste dei metalmeccanici che diventano fuorilegge. Tra ritardi, cancellazioni e manifestazioni di piazza, il Paese ha vissuto un vero e proprio giorno nero. La tensione cresce, e la tensione tra lavoratori e istituzioni rischia di sfociare in un punto di non ritorno. Ma quali sono le ragioni profonde di questo clima di scontro?

Dagli aerei agli autobus, dai treni alle navi, oggi venerdì 20 giugno per gli italiani è stato un venerdì nero per i trasporti. Non bastavano i ritardi e le cancellazioni dovuti allo sciopero nazionale, indetto da diversi sindacati di base. Ad essi si è aggiunta la protesta dei metalmeccanici in piazza in diverse città d'Italia per chiedere la riapertura delle trattative sul rinnovo del contratto. In alcuni casi, come a Bologna, con intemperanze fuorilegge, come il blocco della tangenziale con la conseguente paralisi del traffico stradale e autostradale. Ma anche altre città, come Genova, Ancona e Napoli, sono state ostaggio delle proteste.

La protesta dei metalmeccanici diventa fuorilegge: saranno denunciati. Elly prima fomenta, poi fa l'indignata.

