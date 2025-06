La proposta di Bezos con l’anello da 5 milioni e le nozze da sogno | Lauren Sánchez è la sposa del secolo

L’attesa cresce per il matrimonio da sogno tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, tra un anello da 5 milioni e emozioni da favola. Mentre Venezia si prepara a ospitare il evento più atteso dell’anno, tra splendidi allestimenti e sfarzi, non mancano le voci di protesta degli ambientalisti preoccupati per l’impatto sulla fragile laguna. Un matrimonio che promette di essere leggendario, ma a quale costo?

Mentre si avvicina la data del matrimonio più atteso dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez previsto per i giorni tra il 26 e il 28 giugno a Venezia, i preparativi fervono nonostante le proteste degli ambientalisti preoccupati per l’impatto delle fantastiche nozze sul fragile equilibrio lagunare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - La proposta di Bezos con l’anello da 5 milioni e le nozze da sogno: Lauren Sánchez è la sposa del secolo

In questa notizia si parla di: bezos - nozze - lauren - sánchez

La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia - ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città, tra turisti e ambiente.

Sarà l’isola di San Giorgio Maggiore il cuore delle nozze a Venezia di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del mondo, con la giornalista e imprenditrice Lauren Sánchez. Vai su Facebook

Per Jeff Bezos e Lauren Sanchez nozze da film, Venezia ringrazia #jeffbezos #laurensanchez #21giugno https://tgcom24.mediaset.it/people/jeff-bezos-lauren-sanchez-nozze-film-venezia_99996193-202502k.shtml… Vai su X

Alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez atteso il clan Trump, con Ivanka e Don jr; Per Jeff Bezos e Lauren Sanchez nozze da film, Venezia ringrazia; Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la storia d’amore e i matrimoni precedenti.