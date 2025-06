La prima volta del Trapani Pride | così si trasforma la paura in orgoglio

testimoni di questa storica prima volta. Il Trapani Pride 2023 segna un nuovo capitolo di inclusione e libertà, trasformando la paura in orgoglio e creando un momento indimenticabile per tutta la comunità. Prepariamoci a vivere un’esperienza vibrante e carica di significato, dove ogni passo diventa un gesto di amore e rispetto. La Sicilia si apre al mondo, e noi siamo pronti a scrivere insieme questa straordinaria pagina di storia.

C’è la magia delle prime volte. Come quando approdi su un’isola, e la prima impronta è la tua. A questo giro, l’isola è la Sicilia. Costa occidentale, Trapani. Dove quest’anno per la prima volta ci sarà il pride. “Se chiudo gli occhi, pensando al 26 luglio, riesco già a immaginare la mia città affollata. Piena di bandiere e colori, simbolo d’apertura e rispetto verso ogni persona. Emozione pura!” sono le parole di Piero Barbara, uno degli attivisti che si è imbarcato in questo viaggio. “Dopo diversi anni trascorsi fuori dalla mia città – mi dice ancora – per me è un sogno sapere che per la prima volta si sta organizzando il pride”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La prima volta del Trapani Pride: così si trasforma la paura in orgoglio

Pront? per il 26 luglio Trapani Pride, per la prima volta ? #trapani #trapanipride #arcigaytrapani #pride2025 #queer #trans #lgbt #lgbtq #lgbtqia #lgbtpride Vai su Facebook

