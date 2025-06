La prima edizione di Bikini con dj Tony è un successo

La prima edizione di Bikini con DJ Tony D ha conquistato il cuore di Savignano, trasformando il bar tabaccheria L’Isola del Caffè in un crocevia di allegria e spensieratezza. Tanti giovani, famiglie e bambini hanno condiviso momenti di gioia e divertimento, dimostrando che anche in piccole realtà si può creare grande magia. E le sorprese non finiscono qui: prossimamente, serate imperdibili animeranno l’estate locale, per continuare a vivere momenti indimenticabili senza allontanarsi troppo.

Grande successo al bar tabaccheria L’Isola del Caffè in piazza Falcone nel quartiere Cesare di Savignano per la prima edizione di Bikini con dj Tony D. Hanno detto i titolari Matteo e Simone Forti: "E’ stato bello vedere insieme tanti giovani e famiglie con i bambini divertirsi, ridere e scherzare. Ci saranno sicuramente prossimamente altri eventi per divertirsi in estate per chi non vuole prendere l’auto e andare fuori Savignano. Faremo serate anche in collaborazione con la consulta di quartiere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La prima edizione di Bikini con dj Tony è un successo

