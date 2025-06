La passione dei Windsor | Ascot e le altre corse dei cavalli

evento si trasforma in un vero e proprio spettacolo di eleganza, passione e tradizione. Tra sfilate di abiti impeccabili, scommesse emozionanti e cappelli stravaganti, il Royal Ascot rappresenta un momento unico per immergersi nell’anima più autentica della cultura britannica, dove la storia e lo sport si incontrano in un connubio affascinante e senza tempo.

Tra abiti colorati, scommesse a non finire, cappelli stravaganti per le signore e uomini con il cilindro, la corsa dei cavalli ad Ascot è molto più di un evento ippico: è una manifestazione britannica che caratterizza la tradizione d’oltremanica, una settimana che unisce la monarchia ad uno degli sport più amati dagli inglesi. Quest’anno, il Royal Ascot è iniziato martedì 17 giugno e proseguirà fino al 21. P er cinque giorni, questo prestigioso evento riunisce l’élite britannica attorno alle corse ippiche ed è un appuntamento imperdibile del calendario mondano inglese. Il Re e la Regina sono presenti per tutti e cinque i giorni; la passione per i cavalli è infatti una costante nella storia dei Windsor che sono proprietari e allevatori di numerosi purosangue. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La passione dei Windsor: Ascot e le altre corse dei cavalli

In questa notizia si parla di: ascot - corse - cavalli - passione

Re Carlo e la passione per le corse dei cavalli, sarà a tutti gli eventi di Ascot - Re Carlo, amante appassionato delle corse dei cavalli, dimostra il suo entusiasmo partecipando a tutti gli eventi di Ascot, una tradizione che gli sta particolarmente a cuore.

La passione dei Windsor: Ascot e le altre corse dei cavalli; Re Carlo e la passione per le corse dei cavalli, sarà a tutti gli eventi di Ascot; Re Carlo e la passione per le corse dei cavalli, sarà a tutti gli eventi di Ascot.

La passione dei Windsor: Ascot e le altre corse dei cavalli - Il Re e la Regina sono presenti per tutti e cinque i giorni; la passione per i cavalli è infatti ... dilei.it scrive

I cavalli, il dress code, le scarpe lucidate con lo champagne: i segreti dietro la "passione" della royal family - In questi giorni si stanno svolgendo le gare equestri del Royal Ascot, storico evento mondano che la royal family non perderebbe per nulla al mondo. Come scrive msn.com