La Passeggiata si colora. Sfilata dei baby ciclisti del Memorial Morelli.

Una sfilata di colori, coreografie e omaggi, alla storia e alle maschere che hanno raccontato il Carnevale e la città. È stata quella che, ieri, ha dato il via, da piazza Mazzini a piazza Maria Luisa, con la passeggiata delle squadre partecipanti, al 34° meeting nazionale giovanissimi della Federazione ciclistica italiana dedicato ad Adriano Morelli, organizzato dalla Sc Coranico e dal Comune di Viareggio. Un evento che, da oggi fino a domenica, giornata di premiazione, vedrà oltre 1.600 giovani atleti, tra i 7 e i 12 anni, per un totale di 190 società, sfidarsi in gara su e fuori strada. Proprio oggi i partecipanti, divisi in sei categorie, tra maschi e femmine, eseguiranno la corsa di agilità in strada, nel percorso che comprende via Zara con l’incrocio di via Buonarroti fino a via Don Bosco, e quella fuori strada che interesserà il percorso all’interno della Pineta di Ponente. 🔗 Leggi su Lanazione.it