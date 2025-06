La pace degli Oasis è sempre più solida | Liam e Noel insieme nel nuovo spot per adidas Originals

la pace degli Oasis 232 sempre più solida. Liam e Noel, uniti nel nuovo spot per Adidas Originals, mostrano come il legame tra loro abbia resistito al tempo e alle controversie. Dopo sedici anni di assenza, il loro ritorno sulla scena è ormai imminente: il 4 luglio partirà il tanto atteso reunion tour. È un nuovo capitolo che promette emozioni e riconciliazioni, dimostrando che anche le rivalità più infuocate possono trovare una via verso la pace definitiva.

Ormai manca poco, veramente poco. Il 4 luglio, dopo sedici anni di litigi e assenza dalle scene – come band, s'intende- gli Oasis daranno il via al loro reunion tour, atteso dai fan come un bambino aspetta il giorno di Natale. Liam e Noel, a dispetto dei loro burrascosi trascorsi, sembrano seriamente intenzionati a seppellire in modo definitivo l'ascia di guerra, come dimostra anche lo spot per adidas Originals che li vede protagonisti, clamorosamente insieme. «Dopo trent'anni di storia comune, adidas Originals e Oasis uniscono le forze per celebrare un legame indiscusso che affonda le sue radici nella musica, nella moda e nell'identità britannica», recita la descrizione del video, «Original Forever è più di una campagna.