La nuova scoperta di Officina Gerenzone apre un capitolo emozionante nella valorizzazione del territorio lecchese. Con una iniziativa dedicata alla tutela e alla riscoperta di luoghi e storie secolari, la Valle del Gerenzone si arricchisce di un patrimonio vivo e autentico. Nella serata di giovedì 19 giugno, un gruppo di (magnifici) sette volenterosi...

Nuova iniziativa messa in atto da Officina Gerenzone per la tutela e la riscoperta di luoghi, manufatti e vicende legati alla secolare vocazione del territorio di Lecco e, in particolare, della Valle del Gerenzone. Nella serata di giovedì 19 giugno un gruppo di (magnifici) sette volenterosi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it