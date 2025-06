La nuova Roma riparte | tra Massara Gasperini e un mercato che ha già punti fermi

La nuova Roma si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante, con Gasperini e Massara pronti a plasmare un progetto ambizioso. Tra obiettivi chiari e un mercato già delineato, i giallorossi puntano a una stagione da protagonisti assoluti. La rinascita passa anche da una filosofia rinnovata, fatta di concretezza e passione. È il momento di scoprire come questa squadra affronterà le sfide della Serie A e non solo.

Il nuovo corso giallorosso è già pronto per una stagione da protagonista assoluta: Gasperini ha indicato le priorità a Massara. Non è solo una questione di cambi al vertice, ma di filosofia. La Roma ha deciso di voltare pagina con concretezza, riportando a Trigoria un volto familiare: Ricky Massara, che dopo l'addio al Milan e la parentesi in Francia, torna dove tutto era iniziato nel 2011. Accanto a lui, un alleato che di rivoluzioni calcistiche ne ha già firmate: Gian Piero Gasperini. I due si sono messi subito al lavoro, consapevoli che i tempi sono stretti e i margini, almeno inizialmente, ridotti.

