La novità Sofia Tonelli | Manila Esposito mi ha aiutata tanto Alla trave pensavo solo a divertirmi

La giovane e talentuosa Sofia Tonelli, protagonista a Ginnasticomania, ci ha regalato un’ispirazione, condividendo le sue emozioni e sogni. A soli 17 anni, dopo aver conquistato oro con la squadra e bronzo alla trave agli Europei di Lipsia, Sofia ci mostra come passione e determinazione possano aprire le porte al successo. La ginnasta italiana parla delle sfide e dei traguardi futuri, lasciando tutti senza parole.

Sofia Tonelli è intervenuta a Ginnasticomania, appuntamento settimanale condotto da Chiara Sani sul canale YouTube di OA Sport: a 17 anni ha esordito agli Europei di Lipsia, conquistando la splendida medaglia d’oro don la squadra ed il bronzo alla trave a livello individuale. L’azzurra ha parlato dell’emozione del debutto internazionale, dei punti di forza della Nazionale italiana, e dei sogni per il futuro. La ginnasta italiana parla delle emozioni vissute agli Europei: “ È stata un’emozione veramente fantastica, ero molto agitata per quasi tutte le gare, perché comunque era la mia prima competizione importante, però, grazie anche alle mie compagne di squadra che mi hanno aiutata, l’ho vissuta molto bene, mi sono divertita molto e sono molto soddisfatta di quello che ho fatto, di quello che ho raggiunto “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La novità Sofia Tonelli: “Manila Esposito mi ha aiutata tanto. Alla trave pensavo solo a divertirmi”

