La notte nel cuore anticipazioni puntate serali del 22 giugno | Nuh arrestato Cihan e Sevilay pianificano un matrimonio a termine

Prepariamoci a vivere emozionanti colpi di scena nella serata del 22 giugno con "La notte nel cuore", la soap turca in arrivo su Canale 5. Tra arresti, tradimenti e piani nuziali, le storie dei protagonisti si intensificano, tenendoci con il fiato sospeso fino a tarda notte. Ma cosa aspetta Cihan e Sevilay? Scopriamolo insieme nelle anticipazioni serali che ci guideranno tra amore, inganni e speranze.

La soap turca La notte nel cuore si presenterĂ al suo quinto appuntamento domenica 22 giugno su Canale 5. Cosa accadrĂ nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 00:28 circa? Scopriamolo insieme. La notte nel cuore, trame episodi 22 giugno. Cihan non riesce a capacitarsi del fatto che il suo fratellastro Esat lo abbia tradito, e decide di proporgli la gestione di un’azienda automobilistica solo per poterlo trascinare in una situazione difficile. Nel frattempo Nihayet, sempre piĂą preoccupata per il benessere della sua famiglia, escogita un piano per contrastare Nuh e Melek. 🔗 Leggi su Superguidatv.it