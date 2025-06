La Notte Celeste tinge d’azzurro la città | torna l' evento dedicato al mondo delle terme del relax e del benessere

La notte celeste tinge d'azzurro la città, portando magia, relax e divertimento sotto le stelle. L’evento, dedicato al mondo delle terme, apre le sue porte fino a mezzanotte con un calendario ricco di iniziative: centri termali aperti, musica dal vivo, animazione per bambini e degustazioni irresistibili. Un appuntamento imperdibile che trasforma l’Emilia-Romagna in un regno di benessere e allegria, pronto a sorprendere grandi e piccini. La festa delle Terme è tornata e non vediamo l’ora di vivere questa magia insieme!

Centri termali aperti fino a mezzanotte, balli in piazza, musica dal vivo, animazione per bambini, visite guidate, degustazioni, street food, week-end benessere a tariffe scontate: sono circa un centinaio gli appuntamenti de La Notte Celeste, la festa delle Terme dell’Emilia-Romagna che, torna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La "Notte Celeste" tinge d’azzurro la città: torna l'evento dedicato al mondo delle terme, del relax e del benessere

