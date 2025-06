La nave-scuola della pace farà tappa a Ravenna | Un segnale importante in un mondo che è in guerra

La nave scuola della pace, FAR224, approda a Ravenna in un momento cruciale per un mondo segnato dalla guerra. Dal 29 agosto al primo settembre, la Bel Espoir, simbolo di speranza e dialogo, coinvolge 200 giovani provenienti da Palestina, Libano, Siria, Egitto, Giordania, Italia e altri Paesi del Mediterraneo. Un laboratorio navigante di confronto e solidarietà che invita tutti a credere nel potere della pace, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore.

