La Nato non ha più ragione di esistere Un caso le parole di Crosetto alla vigilia del vertice dell’Aja

La NATO, simbolo di alleanza e difesa per decenni, si trova oggi sotto stretto interrogativo. Le parole di Crosetto alla vigilia del vertice evidenziano una crisi di senso: è ancora rilevante in un mondo che cambia rapidamente? Il ministro afferma che molte istituzioni occidentali faticano ad adattarsi ai tempi moderni, vivendo ancora nel passato. Ma è davvero così? La risposta potrebbe riscrivere il futuro di alleanze e sicurezza globale.

«La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l’Oceano Atlantico, ora è il mondo». Sono le parole pronunciate questa mattina dal ministro della Difesa Guido Crosetto a margine di un convegno all’Università di Padova. Secondo il ministro, il problema di molte delle istituzioni occidentali è che non riescono ad agire nel presente e ad adeguarsi ai tempi contemporanei. «Spesso parliamo come se vivessimo ancora nel mondo di 30 anni fa, ma tutto è mutato », ha detto. Parole molto forti, specie considerando che arrivano a pochi giorni dal vertice dell’Alleanza atlantica che si aprirà martedì prossimo all’Aja, nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Open.online

