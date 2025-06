La morsa del caldo africano si allenta nel weekend | le previsioni per il fine settimana in Lombardia

Il caldo africano che ha infiammato la Lombardia si allenta, regalando un fine settimana di tregua. Le previsioni indicano tempo stabile, anche se qualche temporale potrebbe fare capolino sabato 21 giugno, mentre domenica 22 si prevede un cielo sereno e soleggiato. Un’ottima occasione per godersi le giornate all’aperto e riscoprire il piacere di respirare aria fresca.

Tempo stabile ma con il rischio di qualche temporale, specialmente sabato 21 giugno. Domenica 22 sotto il sole.

