La mobilità dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2025 2026 | quadro normativo elementi di novità guida per immagini e FaQ

La mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno 2025/2026 si presenta come un processo complesso ma essenziale per garantire efficienza e continuità nel sistema educativo. Un quadro normativo aggiornato, elementi di novità e una guida pratica con immagini e FAQ aiutano a navigare questa fase delicata. Scopri tutto ciò che devi sapere per affrontare con fiducia il cambiamento e assicurare il futuro della scuola.

La gestione della mobilità del personale dirigente di ruolo nelle istituzioni scolastiche è un processo strategico che mira a garantire funzionalità, continuità, tutela dei diritti ed equità territoriale, coinvolgendo direttamente gli Uffici Scolastici Regionali (USR) e i dirigenti scolastici stessi. Per l'anno scolastico 20252026, la mobilità dei dirigenti scolastici si presenta particolarmente articolata, in un contesto normativo arricchito di recenti disposizioni.

