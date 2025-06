La missione di Piccolo Principe | Servizi alla persona da vent’anni

Da oltre vent’anni, Piccolo Principe Servizi alla Persona si dedica con passione al benessere degli individui, con un focus speciale sui processi di invecchiamento e sulla promozione di formazione e lavoro. Guidata dalla visionaria Grazia Macchieraldo, questa cooperativa sociale milanese si impegna a sostenere le persone durante i momenti di trasformazione della vita, offrendo supporto e speranza per un futuro più sereno e dignitoso. La cura è rivolta alle fasi di cambiamento della vita: persone...

Milano – L’obiettivo è promuovere il benessere delle persone “con focus sui processi d’invecchiamento e anzianità” ma anche su “formazione e lavoro”. Lo spiega Grazia Macchieraldo, presidente di Piccolo Principe onlus, una cooperativa sociale nata nel 2005 che ha sede in via Rimini, in zona Romolo (www.piccoloprincipeonlus.org) e ha dato vita anche a “Zampetter“ (www.zampetter.it). La cura è rivolta alle fasi di cambiamento della vita: persone affette da decadimento cognitivo, giovani bisognosi di orientamento scolastico o post scolastico, anziani che necessitano di assistenza domiciliare e persone interessate a trasformare il loro amore per gli animali in un lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it