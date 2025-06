La mini protesi che si assorbe è la senologia del futuro | a Pisa il primo intervento sperimentale al mondo

In un traguardo rivoluzionario per la chirurgia senologica, Pisa fa da palcoscenico al primo intervento al mondo di impianto di una mini protesi riassorbibile. Questa innovazione apre nuove prospettive per il benessere delle donne, combinando tecnologia e cura personalizzata. La scoperta, presentata alla conferenza Anisc, rappresenta un passo avanti nel futuro della medicina estetica e ricostruttiva, segnando un capitolo pionieristico che promette di cambiare il modo in cui affrontiamo le patologie mammarie.

Pisa, 20 giugno 2025 – Parla pisano il primo intervento sperimentale al mondo che permette di impiantare nel seno della paziente una mini protesi riassorbibile. Lo studio è stato presentato nei giorni scorsi al nono congresso nazionale della SocietĂ Italiana dei chirurghi senologi (Anisc) svoltosi a Pisa e a presentare il contributo è stata la dottoressa Maria Donatella Mariniello del centro senologico dell’Aoup. “E’ il primo intervento condotto sull’uomo di questa metodologia sperimentale e i risultati sono molto incoraggianti”, annuncia Manuela Roncella, direttore dell’unitĂ complessa di senologia dell’Aoup e promotrice del congresso a coronamento di un percorso professionale che ha reso Pisa un’eccellenza di livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mini protesi che si assorbe, è la senologia del futuro: a Pisa il primo intervento sperimentale al mondo

