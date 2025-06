La minaccia di Unicredit su Banco Bpm | senza soluzione ci ritiriamo dall' offerta

Unicredit lancia un avvertimento deciso a Banco Bpm: senza una soluzione soddisfacente, la fusione potrebbe saltare. Andrea Orcel, amministratore delegato, sottolinea l’impegno costante, ma avverte che se le condizioni non saranno giuste, si ritireranno. Questa minaccia apre un capitolo di incertezza nel panorama bancario italiano, lasciando intravedere scenari diversi per il futuro di Banco Bpm e del settore finanziario. La questione è ancora aperta, e tutto potrebbe cambiare rapidamente.

"Abbiamo fatto e continuiamo a fare di tutto, ma se non riusciremo a risolvere, come probabile, ci ritireremo". È questo l'avvertimento dell'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in un'intervista a La Repubblica, parlando dell'operazione su Banco Bpm. "Un buon M&A consiste tanto nel dire 'no' quanto nel chiedersi quali condizioni non siano giuste", osserva il manager. E su cosa potrebbe succedere a Banco Bpm dopo la rinuncia, ipotizza: "Resterà Credit Agricole come azionista di riferimento col 20%, o forse di più. E Banco Bpm dovrà dimostrare le promesse che ha fatto e remunerare i suoi azionisti come sarebbero stati remunerati nel caso in cui ci sarebbe stata l'operazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it