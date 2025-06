La mia vita da supereroe | all’inferno e ritorno

La vita di un supereroe non è fatta solo di poteri e vittorie, ma anche di cadute, sofferenze e rinascite. Come Ezra Miller, che ha affrontato i propri inferni per uscirne più forte, anche noi tutti portiamo cicatrici che ci rendono umani. La vera forza sta nel saper guarire e risorgere: un viaggio tra emozioni intense e sfide personali, perché essere vivi significa anche attraversare l’oscurità per poi riconquistare la luce.

"Sono finito nell'abisso, e ne sono uscito. Nella mia vita ho avuto molti momenti duri, e a volte sono stato incapace di uscirne. Ma sono guarito. Guarire e soffrire fanno parte del nostro essere umani: essere una persona significa essere feriti. La sofferenza è garantita a ciascuno di noi, a tutti gli esseri umani. Già nascere è un trauma, un trauma profondo". Fra i film di Ezra Miller, 32 anni, .E ora parliamo di Kevin con Tilda Swinton e Noi siamo infinito (2012) con Emma Watson. Nel 2016, nel ruolo di Credence, entra nella trilogia di Animali fantastici e dove trovarli. Nel 2023 il suo supereroe The Flash lo lancia da protagonista assoluto nei kolossal Dc Comics.

