La mia musica ribelle per sempre Eugenio Finardi allo Sferisterio

La musica ribelle di Eugenio Finardi, un'energia che attraversa decenni e universi, torna protagonista allo Sferisterio. Quella canzone che “ti vibra nelle ossa” rappresenta ancora oggi un invito a sfidare i dogmi e a cercare la propria voce. Domani, nella serata finale di Musicultura, il cantautore ci ricorderà che la vera ribellione nasce dall'autenticità e dal coraggio di essere sé stessi.

È passato quasi mezzo secolo dalla Musica ribelle "che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle e ti urla di cambiare". "È ancora così – assicura Eugenio Finardi, autore di quella canzone – anche se quello era un brano di un 23enne tutto ormoni e azione. Adesso la ribellione consiste ad andare contro i luoghi comuni, contro tutto ciò che dicono essere inamovibile". Domani il cantautore sarà ospite nella serata finale di Musicultura allo Sferisterio di Macerata assieme ad Antonella Ruggiero e a Valerio Lundini, mentre stasera ci saranno Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela e Tricarico. Finardi, rimpiange quell’extraterrestre capace di portarti via da un mondo sempre in guerra gli uni con gli altri e con l’ambiente? "In realtà si parlava dell’impossibilità di sfuggire da se stessi, si rimane ciò che si è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La mia musica, ribelle per sempre". Eugenio Finardi allo Sferisterio

