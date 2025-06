La metamorfosi del pasticciere

trasformata, evolvendosi in un’arte sempre più digitale e innovativa. La tradizione si confronta con le nuove tendenze, creando un affascinante mix di passato e futuro. Ma qual è il vero volto del pasticcere di oggi? Scopriamo insieme come questa professione si sta reinventando per affrontare le sfide di un mondo in costante evoluzione.

Non ci sono più i pasticcieri di una volta. Che sia un bene o un male ai posteri va l’ardua sentenza. La cosa certa è che la dolce professione è notevolmente cambiata. Perché il mondo è cambiato, perché il mercato è cambiato, perché le dinamiche sociali sono cambiate. «Quando ho iniziato a fare questo lavoro non potevo minimamente immaginare il movimento che stava per coinvolgere la figura del pasticciere. Oggi anche l’idea di pasticceria si è trasformata. C’è quella con la vetrina e c’è quella online. C’è quella con caffetteria e c’è quella specializzata in torte. C’è quella con servizio al tavolo e c’è quella che ha esclusivamente il banco (e c’è persino quella che vende il pane, ndr). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La metamorfosi del pasticciere

In questa notizia si parla di: metamorfosi - pasticciere - cambiato - sono

STOP alle sostituzioni impossibili: cambia prospettiva! Quante volte hai cercato “come sostituire le uova nei dolci”? Ma … e se il segreto non fosse sostituire, ma cambiare completamente metodo? Nel mio approccio non ci sono “versioni senza” dei dolci cl Vai su Facebook

Corona alla prima di Metamorfosi: "Dimostrerò di essere cambiato" - Così Fabrizio Corona alla conferenza di presentazione di Metamorfosi, al cinema Odeon di Milano. Come scrive unionesarda.it

Metamorfosi dell’Anfiteatro ”Dai ‘castagnini‘ al mangificio Ecco com’è cambiata la piazza“ - Quarantasette anni bastano e avanzano per osservare, dall’alto del suo appartamento, la rivoluzione che ha subìto la città, e in particolare l’Anfiteatro. Lo riporta lanazione.it