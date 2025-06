La memoria del corpo di Tommy Blanco | il prezzo della verità

trascinato in un viaggio intenso e rivelatore, facendomi scoprire le radici profonde delle mie insicurezze e il valore insito in me stesso. Questo romanzo di Tommy Blanco apre le porte a una comprensione autentica di sé, superando i limiti dell’autoaccusa. La memoria del corpo mi ha insegnato che la verità può essere liberatoria, un passo fondamentale verso l’accettazione e l’amore per ciò che sono davvero.

«Finalmente, conosco la verità e ondeggio tra la gioia per avere trovato risposte alle mie croniche insicurezze e la sofferenza per ciò che le ha provocate. Adesso so. So che non è colpa mia. Nessun difetto di fabbricazione. Nessuna tara originale. Sono molto più di quello che ho sempre pensato di valere. In effetti, osservandomi, non sono poi così male. Avrei potuto diventare un essere umano infinitamente peggiore . La memoria del corpo mi ha salvato, restituendomi frazioni di consapevolezza nascosta ogni volta che analizzavo i contorni del mio suicidio»: Tommy Blanco, pseudonimo sotto cui si cela uno scrittore di rara sensibilità, racconta la drammatica storia di un uomo che decide di far emergere una verità a lungo taciuta, perché inconsciamente rimossa.

