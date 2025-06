La mamma di Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato | Andrò dal Papa con i suoi occhiali

Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni assassinata ad Afragola dall'ex fidanzato, ha deciso di intraprendere un gesto simbolico e potente: incontrare Papa Leone XIV. La sua richiesta arriva dopo che l'ex, Alessio Tucci, ha scritto una lettera di perdono al Pontefice, mostrando un lato diverso e complesso di questa tragica vicenda. Un gesto che si fa portavoce di dolore, speranza e desiderio di giustizia. Continua a leggere.

Enza Cossentino, mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex Alessio Tucci, ha intenzione di andare da Papa Leona XIV. Nei giorni scorsi, Tucci, dal carcere, ha indirizzato una lettera di perdono proprio al Pontefice.

"Basta giudicarmi". La mamma di Martina Carbonaro rompe il silenzio, è bufera - In un'epoca in cui il dolore è spesso esposto e giudicato, Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, rompe il silenzio e si difende dalle critiche per la sua reazione nel dramma familiare.

