La mamma del bimbo di 7 anni scappato in treno da Saronno a Milano per un gelato | Iperattivo e plusdotato si è tolto l’orologio col Gps per non farsi rintracciare

un bambino speciale, iperattivo e dotato, che sa affrontare le sfide con coraggio. La sua fuga improvvisa ha scatenato preoccupazioni, ma anche una fierezza nel suo spirito libero. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale ascoltare e comprendere i bisogni dei nostri figli, anche quando sembrano andare controcorrente. La sua avventura è finita, ma il suo cuore ribelle resta un insegnamento per tutti noi.

SARONNO (Varese) – “Paura? Non per lui, sapevo che sarebbe stato capace di gestirsi. Avevo paura di chi avrebbe incontrato”. Lisalberta Castaldi, 42 anni, insegna in una scuola primaria di Saronno, Basso Varesotto. Da qui, qualche giorno fa, il figlio di 7 anni ha lasciato casa ed è salito su un treno diretto a Milano per andare a mangiare un gelato. “Quel pomeriggio lo aveva chiesto, gli avevo detto di no”, racconta la mamma. “ Mio figlio è iperattivo e cognitivamente plusdotato: è un bimbo che riesce a mettere in campo risorse importanti. Contenerle non è facile”. Mamma Lisalberta, nella quotidianità si sente come un pilota di Formula 1 che invece di accelerare deve frenare? “Un po’ sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it