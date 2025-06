La mamma che investì il figlio di 18 mesi | per la Procura ha già un ergastolo a vita

Una storia straziante che scuote profondamente il cuore: una mamma di 38 anni, coinvolta in un gesto drammatico che ha segnato la vita del suo bambino di 18 mesi. Dopo un procedimento giudiziario complesso, la procura di Milano ha archiviato il caso, confermando la gravità della vicenda e lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Ma cosa si cela dietro questa tragica vicenda?

Archiviato dalla procura di Milano il procedimento giudiziario a carico di una mamma che investì il figlio di 18 mesi davanti casa procurandogli danni permanenti alla testa Una storia allucinante da un lato e immensamente triste dall'altro, quella della donna di 38 anni che, il 4 luglio 2024, investì con l'auto il figlio di appena 18 mesi nel cortile di casa, nell'hinterland milanese, causandogli lesioni gravissime. Una disattenzione fatale costata carissima alla mamma e a suo figlio di un anno e mezzo per il quale purtroppo, dopo le dimissioni dall'ospedale pediatrico Papa Giovanni XXIII nell'hinterland milanese, una relazione neurologica aveva evidenziato un quadro irreversibile, che lo costringerà a vivere con gravi menomazioni permanenti su più fronti.

