L'articolo La Magia della nidificazione della caretta caretta nel Cilento ci invita a scoprire un avvenimento unico e affascinante che si svolge nel cuore della natura selvaggia, tra il canto delle onde e il silenzio delle stelle. Questa straordinaria scena ricorda quanto sia prezioso preservare gli habitat di queste meravigliose creature marine, simbolo di un patrimonio naturale da tutelare con passione e impegno.

Nel cuore della notte, sul litorale di Montecorice, si è assistito a un evento straordinario: due mamme tartaruga del mare, appartenenti alla specie Caretta caretta, hanno scelto la spiaggia di Baia Arena, a Case del Conte, per nidificare. Questo meraviglioso fenomeno naturale non solo testimonia la bellezza della biodiversità presente in Italia, ma evidenzia anche l'importanza della conservazione delle specie in.